الشرطة الكمبودية تفكك شبكة تعمل في تأجير الأرحام

قالت الشرطة الكمبودية اليوم، السبت، إنه تم اكتشاف 33 امرأة كمبودية حوامل بالإنابة عن زبائن صينيين، وذلك أثناء مداهمة لعملية تجارية غير قانونية للأمهات البديلة.

وأضافت الشرطة أن خمسة أشخاصٍ من بينهم مدير صيني تم اعتقالهم في أعقاب مداهمة شقتين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.