خفر السواحل الليبي يوقف مئات المهاجرين في المتوسط

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إيقاف مئات المهاجرين الأفارقة من بينهم عشرات الأطفال والنسوة، في البحر المتوسط الأحد 24 يونيو / حزيران. وقد تم تقديم المساعدات الطبية للمحتاجين وتم اصطحابهم إلى قاعدة بحرية في العاصمة طرابلس، وإلى مخيم للاجئين في بلدة الخُمس.
وتُعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا، للهاربين من الفقر والحروب الأهلية في دول افريقية عدة، وقد استغل المهربون ليبيا ليستخدموها مركزا لعمليات تهريبهم منذ العام 2011، بعد الإطاحة بمعمر القذافي الرئيس الليبي السابق.
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وتحاول السلطات الليبية بالتعاون مع دول المتوسط بذل المزيد من الجهود لإيقاف محاولات تسلسل المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وكالة الأمم المتحدة للاجئين قالت إن أكثر من 850 مهاجرا ماتوا خلال محاولاتهم عبور المتوسط منذ بداية 2018، بانخفاض كبير مقارنة بـ 2100 شخص ماتوا في نفس الفترة العام الماضي.
كما أشارت الوكالة أن حوالي 40 ألفا وصلوا إلى أوروبا منذ يناير / كانون الثاني حتى اليوم، وهو ما يساوي حوالي 50 في المائة من المهاجرين في نفس الفترة من العام 2017.