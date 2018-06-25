الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة نية محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نية اللاعب محمد صلاح الاعتزال بعد تكريمه من قبل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن النجم المصري كان غاضباً بسبب الاهتمام الخاص الذي تلقاه من الرئيس الشيشاني. ونفى المتحدث باسم الاتحاد صحة هذه المعلومات وقال إن صلاح لم يناقش الموضوع مع أي من أفراد الوفد امتثالاً لتعليمات الفيفا التي تحظر التحدث بالشؤون السياسية بين اللاعبين.
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وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته على فيسبوك أن اختيار مقر معسكر المنتخب الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، حكمته اعتبارات عديدة وفق نظم الاتحاد الدولي (FIFA) واللجنة المنظمة للبطولة.
وأكد البيان أن إدارة الفريق بصحبة المدير الفني قامت بتفقد المقار المتاحة، ووقع اختيار المدير الفني على مدينة غروزني لأسباب فنية حيث يقع ملعب التدريب بجوار فندق الإقامة، كما يُعتبر أفضل ملعب تدريب من الملاعب المتاحة، ويبعد مقر الإقامة بها عن المطار ب 7 دقائق فقط، فضلاً عن بعد المقر عن أي ضجيج.
ونفى مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة ما تم ترديده حول نية محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي، وأكد أنه لا علاقة للمنتخب بالأمور السياسية أو الدينية.
وكان الرئيس الشيشاني قد استقبل لاعبي المنتخب المصري وأقام مأدبة عشاء تكريماً لهم. ومنح قديروف النجم المصري وسام المواطن الفخري.
وتتهم جماعات حقوقية السلطات الشيشانية بقمع المعارضين السياسيين والتمييز ضد النساء والاقليات الجنسية. وتنفي الشيشان صحة الاتهامات الموجهة إليها.
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