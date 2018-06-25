فرنسا: إعفاء كاهن صفع رضيعاً بشكل جزئي من مهامه الكنسية

أثار شريط لكاهن يصفع رضيعاً في فرنسا، وتمّ تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي (حاز على ملايين المشاهدات منذ تحميله يوم الخميس الفائت) غضب روّاد الإنترنت حول العالم.
وفي الشريط يظهر كاهن معمّر، يمسك بوجه طفل رضيع، ويطالبه بالهدوء لأنه يبكي، ثم يصفعه على وجهه تحت أنظار والديه الساخطين اللذان حاولا استعادة الطفل منه.
وبعد اكتشاف هويّة الكاهن، وتبيان الأبرشية حيث تمّ تصوير الشريط، اتّخذت مطرانية "مو"، في قضاء "سين إي مارن" (شرق باريس) قراراً بمنع الكاهن من ترأس احتفالات المعموديات واحتفالات الزفاف والقداديس كذلك.
وقالت المطرانية في بيان لها "إن حالة التعصيب التي بدا عليها الكاهن قد تحال إلى التعب لأنه طاعن في السن (89 عاماً) ولكن هذا الأمر لا يبرّر تصرّفه على الإطلاق".
وأشار البيان إلى أن الكاهن "يعي ما اقترفه وأنه قدّم اعتذاراً لوالدي الطفل بعد نهاية المعمودية". قبل أن يضيف أن "المطران المسؤول عن الأبرشية اتّخذ قراراً بإيقاف الكاهن عن إقامة المعموديات واحتفال الزفاف والقداديس".
أيضاً على موقع يورونيوز:
- دراسة: معظم المسيحيين يعتقدون ان "الله" شاب أبيض البشرة
- البابا: الإجهاض لتجنب العيوب الخلقية يشبه سلوك النازية لتحقيق نقاء العنصر
ورأى الكاهن في حوار إذاعي أجراه مع راديو فرانس إنفو "أن ما حدث تمّ تفسيره بطريقة مبالغ بها". وأضاف أن "الرضيع كان يبكي كثيراً وأنه عندما شدّه إلى صدره كان يحاول تهدئته لأنه لم يكن يعرف ما العمل حقاً".