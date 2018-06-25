الدوسري يمنح الأخضر السعودي فوزا قاتلا على الفراعنة

عمق سالم الدوسري جراح المنتخب المصري بعد احرازه لهدف ثاني قاتل في اللحظات الأخيرة لتقلب السعودية تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على مصر في ختام مبارياتهما في المجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم .

وسدد الدوسري كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس عصام الحضري في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم محمد صلاح في الدقيقة 22 عندما انطلق من بين دفاع السعودية وسيطر على تمريرة عبد الله السعيد قبل أن يضعها من فوق الحارس ياسر المسيليم.