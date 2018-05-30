الاتحاد المصري: صلاح سيشارك في كأس العالم لكنه لن يلحق بمباراة الأوروغواي

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء 30 مايو / ايار بيانا أكد فيه أن اللاعب محمد صلاح مصمم على اللحاق بزملائه للمشاركة في مباريات كأس العالم.
وذكر البيان أن رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة المشرف على المنتخب، والدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، قد التقيا صلاح في مدينة فالنسيا الإسبانية التي يتلقى فيها العلاج لتأهيله.
وجاء بالبيان: "حيث اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمسا عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه".
بدوره أكد أبو ريدة بأن صلاح قد لا يتمكن من المشاركة في أول مباريات المنتخب المصري مع الأوروغواي، التي ستقام يوم 15 يونيو / حزيران القادم، وقال في برنامج "حلم البطولة" مع الإعلامي المصري أحمد شوبير :"لنكن منصفين، نحن نرغب في أن يلحق بالمباراة الثانية، حاليا لا يتدرب وبالطبع هذا سيؤثر مع الصيام، أعتقد أن ذلك سيؤثر، حينما يكون قادرا على الحركة سيحتاج للتدرب من 3 إلى 4 أيام".
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تصريحات رئيس الاتحاد جاءت بعد لقائه صلاح، ومتابعته لعلاجه حيث أضاف: "يعمل بشكل جيد جدا مع مدرب أحمال ليفربول، ويعمل على الأجهزة حاليا، ويتحسن بشكل كبير، أهم شيء أنه يمتلك الرغبة والعزيمة للعودة سريعا، وذلك ساعده على الاستشفاء بشكل كبير، وسأل على اللاعبين والجهاز والتدريبات وخط سير المعسكر".
وألمح أبو ريدة إلى أن صلاح سيعود في الوقت المحدد لو سارت الأمور بشكلها الطبيعي، فإنه قد يتمكن من التواجد في مباراة الأوروغواي، وقال:"نتمنى ألا تحدث مفاجآت، وأن يحافظ صلاح على نفسه فكل حركة محسوبة عليه".
وكان الدكتور أبو العلا قد أكد أن فترة تغيب صلاح لن تزيد عن 3 أسابيع.