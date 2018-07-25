جرعة هروين تتسبب في نقل مغنية البوب الشهيرة "ديمي لوفاتو" إلى المستشفى

مغنية البوب الشهيرة ديمي لوفاتو نقلت صباح الأربعاء إلى مستشفى في لوس أنجلوس للاشتباه بتناولها جرعة زائدة من المخدرات. وسارعت شرطة الولاية، عقب تلقيها مكالمة هاتفية مجهولة، إلى منزل لوفاتو الفخم الواقع في هولويود هيلز.
أطاحت جرعة من الهروين المغنية الشابة صاحبة ال25 عاما أرضا، وتم العثور عليها غائبة عن الوعي في منزلها وتم إعطاؤها الناركان وهو ترياق يستخدم في الحالات الطارئة عند الاشتباه بأن المريض تعاطى جرعة زائدة من الأفيون أو المخدرات.
وقالت شرطة لوس انجلوس إنها استجابت لاتصال عن حالة صحية طارئة أمس الثلاثاء لامرأة في شارع هوليوود هيلز الذي يقال إن لوفاتو تملك منزلا فيه. ورفضت الشرطة الإفصاح عن اسم المرأة.
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سجل طويل مع الإدمان
ولدى لوفاتو سجل طويل مع إدمان المخدرات استمر لسنوات طويلة. وتحدثت لوفاتو في فيلم وثائقي على يوتيوب عنوانه (سيمبلي كومبليكيتد) في 2017 عن تعاطي مواد مخدرة واضطرابات في الأكل والادمان على الخمر على مدى سنوات وقالت إنها تعاطت الكوكايين لأول مرة وعمرها 17 عاما. ودخلت مؤسسة لإعادة التأهيل وعمرها 18 عاما حيث تم تشخيص حالتها بالإصابة باضطراب ثنائي القطب.
جماهير ديمي لوفاتو يصلون من أجلها على مواقع التواصل الاجتماعي
لدى لوفاتو نحو 69 مليون متابع على إنستجرام، وهي وسط جولة غنائية كان من المقرر أن تغني فيها في أتلانتيك سيتي بنيوجيرزي غدا الخميس.
وأصبح نقلها إلى المستشفى الموضوع الأكثر تداولا على تويتر أمس الثلاثاء إذ عبر المعجبون والمشاهير عن قلقهم ودعمهم.
ويقول جمهور لوفاتو إن صراع المغنية مع اضطراب المزاج والشره المرضي والإدمان، الذي طالما وثقتهم في أغنياتها، ساعدهم في التغلب على معاناتهم الخاصة. وأطلق عشاق النجمة الشابة هاشتاغ prayersfordemi#
ومع انتشار التقارير عن حالة لوفاتو الصحية، قام عشرات الآلاف من الأشخاص بتغريد هاشتاغ "الدعاء لديمي".
ووفقاً لمسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، فإن 115 أمريكياً يموتون يومياً في البلاد بسبب الجرعات الزائدة من مادة الأفيون، كما أن هذه الجرعات أودت بحياة 250 ألف أمريكي خلال العقد الماضي.