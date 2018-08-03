لقاء بين ماي وماكرون في فرنسا للتباحث في الـ "بريكسيت"

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة 3 أغسطس / آب بتيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية، في المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بريغانسون جنوب شرق فرنسا.
ولم يتم تحديد محاور الاجتماع، إلا أن توقعات ترجح أن يتركز حول مفاوضات بريكست، حيث سبق اللقاء اجتماع بين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، في باريس الخميس أغسطس / آب بنفس الخصوص.
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وفي تصريح لراديو فرنسي أكد هنت بأن بريطانيا ترغب من الاتحاد الأوروبي بالتعامل بجدية بملف انسحابها، والتوصل إلى اتفاقية ملائمة بين الطرفين.