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فرنسا

لقاء بين ماي وماكرون في فرنسا للتباحث في الـ "بريكسيت"

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لقاء بين ماي وماكرون في فرنسا للتباحث في الـ "بريكسيت"

لقاء بين ماي وماكرون في فرنسا للتباحث في الـ "بريكسيت"
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يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة 3 أغسطس / آب بتيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية، في المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بريغانسون جنوب شرق فرنسا.

ولم يتم تحديد محاور الاجتماع، إلا أن توقعات ترجح أن يتركز حول مفاوضات بريكست، حيث سبق اللقاء اجتماع بين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، في باريس الخميس أغسطس / آب بنفس الخصوص.

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وفي تصريح لراديو فرنسي أكد هنت بأن بريطانيا ترغب من الاتحاد الأوروبي بالتعامل بجدية بملف انسحابها، والتوصل إلى اتفاقية ملائمة بين الطرفين.

في السياق، حذر مارك كارني، محافظ المصرف المركزي الإنجليزي، اليوم الجمعة، من هناك مخاطر "غير مريحة" من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.

ورغم أن مثل هذا السيناريو "غير المرغوب فيه إلى حد كبير" أمر غير مرجح ، إلا أنه لا يزال ممكناً، ويجب على بريطانيا والاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعهما لتجنب ذلك.

وقال كارني في مقابلة مع إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن احتمال عدم التوصل لاتفاق مرتفع بشكل غير مريح في هذه المرحلة."

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 11 يوم مقابل الدولار على التعليقات.