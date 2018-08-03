مقتل 39 وإصابة 80 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مسجداً في أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون حكوميون إن 39 شخصا قتلواً في تفجير انتحاري استهدف مسجد خواجة حسن بإقليم بكتيا في شرقي أفغانستان.

وقال راز محمد ماندوزاي قائد الشرطة في باكتيا إن متشددين كانا يرتديان البرقع هاجما المسجد في مدينة كرديز حيث كان أكثر من 100 شخص يؤدون صلاة الجمعة.

وقال مستشفى مدينة كرديز إنه استقبل 50 شاباً على الأقل و20 طفلاً مصابين في الهجوم.

وقال عبد الله حضرة المسؤول الحكومي الكبير من موقع الهجوم إن المسلحين فتحا النار على المصلين وفجر أحدهما نفسه. وأطلق الحراس الموجودون عند المسجد الرصاص على المسلح الآخر فأردوه قتيلاً.

وطبقا لرواية شاهد عيان، دخل المهاجمان باحة المسجد وهما يرتديان نقاباً يغطي كامل الوجه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته في السابق عن هجمات على مساجد للشيعة في أفغانستان.

وفي وقت سابق قالت الشرطة ومسؤولون بقطاع الصحة في أفغانستان إن هجوما انتحارياً وقع قرب مسجد شيعيّ في شرق البلاد وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وجرح نحو أربعين خلال صلاة الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة كرديز الواقعة عاصمة ولاية باكتيا. وذكرت الشرطة أنها تحاول دخول المسجد لمساعدة تسعة مصابين على الأقل.

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ووقع الهجوم فى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلى (9:00 صباحاً) فى مسجد تجمهر فيه آلاف الأشخاص خلال وقت الصلاة فى مدينة جرديز باكتيا، وفقا لما ذكره المتحدث باسم حاكم المقاطعة عبد الله حسرات.

وقال شهود إن القتلى والجرحى كانوا يؤدون الصلاة حينما فجر رجل عبوات ناسفة. وفتح مهاجم آخر النار على المصلين.