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أكبر "حي صيني" في الشرق الأوسط قريبا في الإمارات

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أكبر "حي صيني" في الشرق الأوسط قريبا في الإمارات

أكبر "حي صيني" في الشرق الأوسط قريبا في الإمارات
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يقوم مطورو العقارات في دولة الإمارات ببناء أكبر حي صيني China Town في الشرق الأوسط . المشروع جاء بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات الشهر الماضي بهدف تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين الصين والإمارات. ونما حجم التجارة بين البلدين بنسبة 15.1٪ لتصل إلى 53.3 مليار دولار.

الحي الصيني الجديد

في اليوم الذي سبق وصول الرئيس شي إلى دبي، أعلنت شركة إعمار الإماراتية عن خططها لبناء أكبر حي صيني في الشرق الأوسط. سيتكون المشروع من قسم مركزي للبيع بالتجزئة، وستبلغ مساحته 2.3 ميلاً مربعاً. يقع الموقع على بعد 10 دقائق فقط من مطار دبي الدولي.

وسيضم الحي الصيني العلامات التجارية الرائدة بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية للأزياء التي تروق للسياح الصينيين. وسيتم الإعلان عن أسماء تجارية محددة في الأشهر المقبلة.

وازداد عدد السياح الصينيين في الإمارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأعلنت دائرة السياحة في دبي عن ارتفاع عدد ما يسمى ب"سياح الليل" القادمين من الصين بنسبة 119٪ منذ 2014. وبعد أن اتاحت الإمارات للسياح الصينيين فرصة الحصول على تأشيرات في عام 2016 ، ارتفع عدد السياح بنسبة 41٪.

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