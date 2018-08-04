قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية القس أندرو برانسون لا تناسب شريكا استراتيجيا وتنم عن عدم احترام لتركيا.
إرودغان: أمريكا لم تحترم تركيا في قضية القس برانسون
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إرودغان: أمريكا لم تحترم تركيا في قضية القس برانسون
وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وقال إردوغان للجناح النسائي من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه أصدر أوامر بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا "إن وجدت".
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