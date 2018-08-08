مقاتلة إسبانية ترتكب خطأ كارثياً خلال مناورات في إستونيا

قال الجيش الإستوني إنه يبحث عن بقايا صاروخ أطلقته طائرة مقاتلة إسبانية بطريق الخطأ خلال مهمة تدريبية روتينية فوق مدينة أوتيبا جنوب البلاد.
وتشارك مقاتلات سلاح الجو الإسباني والبرتغالي في مهمة لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق، وهي تتمركز في قاعدة "زوكيني" الجوية في ليتوانيا.
وأوضح الجيش الإستوني أن طائرة يوروفايتر تايفون التابعة لسلاح الجو الإسباني، أطلقت عن طريق الخطأ صاروخ جو - جو من طراز "أمرام" في منطقة تدريب في جنوب إستونيا بعد ظهر أمس الثلاثاء.
وحمل الصاروخ متفجرات تصل الى 10 كيلوغرامات من المتفجرات التي لديها تدمير ذاتي مبرمج لمثل هذه الحوادث، ولكن ربما أنها تكون سقطت على الأرض.
وقال رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس في الفيسبوك تعليقاً على الحادث: "الحمد لله لا ضحايا بشرية"، ووصف الحادث بأنه "مؤسف للغاية".
وأضاف "أنا متأكد من أن قوات الدفاع الإستونية ستقوم، بالتعاون مع حلفائنا، بتحديد جميع ملابسات القضية وبذل كل جهد للتأكد من عدم حدوث مثل هذا من جديد".
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