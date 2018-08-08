إدانة عضو بالكونغرس وحليف لترامب بتهمة الفساد

أُدين يوم الأربعاء عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري كريستوفر كولينز بالتداول الداخلي والتربح من معلومات سرية خاصة بشركة أسترالية للأدوية.
وتملك كولينز حصة 16.8% بشركة إيميونوثيرابيوتكس المحدودة التي كان عضواً بمجلس إدارتها وقام بتمرير معلومات عن أبحاث سرية تقوم بها الشركة لتطوير عقار معالج للمراحل المتقدمة من مرض التصلب المتعدد.
وعلى الرغم من فشل أبحاث الشركة الأسترالية، إلا أن كولينز استفاد بتجنب خسائر مادية تقدر بـ 768 ألف دولار عن طريق البيع المسبق بناء على معلومات تطوير العقار.
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وقالت النيابة إن كولينز تداول المعلومات السرية مع كل من ابنه كاميرون ووالد خطيبة ابنه ستيفين زارسكي، بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين ساعدوه على عملية البيع المسبق.
ويسعى كولينز، وهو أحد مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الفوز بفترة رابعة كعضو بالكونغرس إلا أن الديمقراطيين يعتبرون فرصه في الحفاظ على مقعده ضئيلة وخاصة بعد إدانته اليوم.