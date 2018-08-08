شاهد : الجيش الهولندي يشارك في مكافحة الحرائق باستخدام طائراته

شارك الجيش الهولندي في عمليات مكافحة الحرائق في أحد المنتزهات الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد.
وتمّ استخدام مروحيات أمريكية الصنع مزودة بحاويات للمياه بسعة 10000 ليتر، حيث تم إسقاط الماء على ألسنة اللهب بعد أن بدأ الحريق ينتشر بشكل سريع ويخرج عن السيطرة بسبب الرياح.
وشارك في العمليات رجال إطفاء من عدة مدن مثل فريزلاند ودرينثي وغرونينغن وفقاً لما ذكرته القوات الجوية الهولندية في بيان لها.
وذكر البيان إن طائرات من طراز شيكوك أسقطت الماء على ألسنة اللهب التي اندلعت بسبب الحرارة العالية والجفاف قبل العودة إلى قاعدة جيلز ريجين الجوية.
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