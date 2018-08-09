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الكرواتي ماتيو كوفاسيتش يترك ريال مدريد لصالح تشيلسي

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الكرواتي ماتيو كوفاسيتش يترك ريال مدريد لصالح تشيلسي

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش يترك ريال مدريد لصالح تشيلسي
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REUTERS/Maxim Shemetov
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انضم لاعب المنتخب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لنادي تشلسي وفق اتفاق إعارة طويل الأمد مع ناديه ريال مدريد، الخميس 9 أغسطس / آب.

عملية الانتقال هذه هي جزء من الصفقة التي انتقل فيها حارس مرمى تشيلسي تيبوت كوتوا إلى ريال مدريد، بموجب عقد مدته ست سنوات.

وسيدفع ريال مدريد 35 مليون يورو لحارس المرمى البلجيكي الجنسية.

كوفاسيتش البالغ من العمر 24 عاما، لعب في صفوف منتخبه الوطني في مباريات كأس العالم، بالرغم من كونه لاعب بديل في صفوف نادي ريال مدريد، الذي انضم إليه عام 2015.

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كوفاسيتش أعرب عن سعادته وحماسه لوجوده في صفوف نادي تشلسي، وقال:" سأبذل قصارى جهدي ضمن هذا النادي، إنه دور جديد بالنسبة لي، البداية دائما صعبة لكني متأكد أن المدرب وزملائي سيساعدونني، وأنا أتطلع إلى موسم رائع".