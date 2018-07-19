بأي شكل سيظهر ريال مدريد الموسم المقبل؟

تعهد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأن يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا الموسم، خاصة بعد رحيل كل من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وأحد صانعي ألعابه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستهل بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، سوق الإنتقالات الصيفية بضم اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا قادما من نادي ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافأت. وقدم النادي الملكي الأربعاء أودريوزولا لوسائل الإعلام بعد خضوعه للفحوصات الطبية.