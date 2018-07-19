بأي شكل سيظهر ريال مدريد الموسم المقبل؟

تعهد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأن يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا الموسم، خاصة بعد رحيل كل من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وأحد صانعي ألعابه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
واستهل بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، سوق الإنتقالات الصيفية بضم اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا قادما من نادي ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافأت. وقدم النادي الملكي الأربعاء أودريوزولا لوسائل الإعلام بعد خضوعه للفحوصات الطبية.
أودريوزولا وقع عقد انضمامه للميرنغي لمدة 6 سنوات بحضور فلورنتينو بيريز. ومن المنتظر أن يرتدي الظهير الأيمن للمنتخب الإسباني القميص 19.
ريال مدريد قد يفقد خدمات ألمع مهاجمه كذلك الموسم المقبل بعد ان أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن إدارة النادي الإسباني تكون قد وافقت مبدئياً على بيع الفرنسي كريم بن زيمة لنادي نابولي الإيطالي. صحيفة ماركا قالت إن الريال قد حدد مبلغا لا يقل عن 45 مليون يورو لإنتقال بن زيمة إلى نابولي.
ولطالما اشتهر النادي الإسباني بضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول ضم الثنائي البلجيكي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.
وقال بيريز في مؤتمر صحفي الأربعاء "نريد تعزيز قوتنا في الحاضر والمستقبل. هذه تشكيلة رائعة وسيتم تدعيمها ببعض اللاعبين الرائعين".
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وأضاف "نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء في تاريخنا. لقد حصلنا على ألقاب استثنائية. نحن نعمل بشكل مؤسسي ولدينا قوة مالية هائلة ونحظى بدعم ملايين المشجعين".
وتابع "نحن سنواصل الانتصارات ويجب ألا يشكك أحد في ذلك. البعض اعتقد أنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. نحن مدريد ونريد المزيد دائما".
وبعد ان نصب ريال مدريد المدرب الإسباني خولين لوبيتيغي على عارضته الفنية بعد إقالته من تدريب التشيكلة الوطنية الإسبانية عشية إنطلاق منافسات مونديال روسيا 2018، يستعد لوبيتيغي لتشكيل فريق قوي ليحافظ على الإنجازات التي حققها خاصة بعد رحيل رونالدو وإمكانية إلتحاق كل من كريم بن زيمة وغاريث بيل بسوق الإنتقالات الصيفية. وكشفت الصحافة الإسبانية في الوقت الراهن عن رغبة لوبيتيغي في استقدام رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا الذي وقع موسما ممتازا بـ 16 هدفا في الدوري الاسباني.
ويقدر مبلغ انتقال رودريغو مورينو بـ 120 مليون يورو.