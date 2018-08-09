أمريكا تدعو التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في هجوم صعدة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في ضربات جوية في اليمن أسفرت عن مقتل العشرات بينهم أطفال.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نحن قلقون بالتأكيد من التقارير التي وردت عن هجوم أسفر عن مقتل مدنيين. ندعو التحالف بقيادة السعودية لإجراء تحقيق شامل وشفاف في تلك الواقعة".

وقالت مصادر طبية يمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن ضربات جوية قتلت عشرات الأشخاص، بينهم أطفال كانوا يستقلون حافلة، في محافظة صعدة اليمنية.

وقال التحالف المدعوم من الغرب ويحارب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن الضربات الجوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ استخدمت في هجوم على مدينة جازان في جنوب السعودية أمس الأربعاء أسفر عن مقتل مدني يمني هناك.

واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال دروعا بشرية.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين "قمة السخف والسقوط أن يبرر ناطق تحالف العدوان جريمة اليوم بأنه استهداف من أسماهم (مطلقي صاروخ أمس) في تسطيح واستهتار واضح بأرواح المدنيين فيما المستهدفون حافلة طلاب في وسط مدينة ضحيان وبين المتسوقين والمشاة في الطريق العام".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هجوما أصاب حافلة تقل أطفالا في سوق ضحيان في شمال صعدة وأضافت ان المستشفيات استقبلت عشرات القتلى والمصابين.

ورأى شاهد من رويترز أطفالا مخضبين بالدماء ومضمدين بالأربطة يرعاهم أطباء.

وأظهرت لقطات من المكتب الإعلامي للحوثيين صبيا يحمل حقيبة ظهر زرقاء تحمل شارة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ينقل إلى غرفة طوارئ في مستشفى والدم يسيل على وجهه وملابسه.

وقال رئيس الإدارة الصحية في صعدة لرويترز إن عدد القتلى ارتفع إلى 43 قتيلا بينما بلغ عدد المصابين 61.

وكتب يوهانس برور رئيس وفد الصليب الأحمر في اليمن على تويتر "عشرات القتلى وأعداد أكبر من المصابين أغلبهم تحت سن العاشرة".

ولم يتضح عدد القتلى من الأطفال أو عدد الغارات الجوية التي نفذت في المنطقة الواقعة بشمال اليمن قرب الحدود مع السعودية.

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خط أحمر

وكانت السعودية ودول عربية سنية متحالفة معها قد تدخلت في الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد جماعة الحوثي الشيعية التي تسيطر على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتي أخرجت الحكومة المدعومة من السعودية منها في عام 2014.

وتقدم الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون السلاح ومعلومات المخابرات للتحالف مما أثار انتقادات من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بسبب الضربات الجوية للتحالف التي أودت بحياة مئات المدنيين في ضربات أصابت مستشفيات ومدارس وأسواق.

ويقول التحالف إنه لا يقصف عن عمد أهدافا مدنية وإنه شكل لجنة للتحقيق في مزاعم عن سقوط قتلى وإصابات جماعية في غارات جوية وهو ما انتهى بتبرئة ساحة التحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان التحالف قوله "الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع... وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف لقناة العربية التلفزيونية في وقت لاحق إن استهداف السعوديين والسكان في السعودية "خط أحمر".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية صباح اليوم الخميس أن شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن على مدينة جازان السعودية مساء أمس الأربعاء تسببت في مقتل مدني يمني وإصابة 11 آخرين.

وشن الحوثيون العديد من الضربات الصاروخية على مناطق في المملكة منها الرياض خلال العام الماضي.

وصعدة هي المعقل الرئيسي للحوثيين ويستهدفها التحالف بقيادة السعودية خلال الحرب بضربات جوية بالأساس نظرا لطبيعتها الجبلية التي تجعل المعارك صعبة بالنسبة للقوات البرية الموالية للحكومة.

وتقول الأمم المتحدة إن حرب اليمن أسقطت أكثر من عشرة آلاف قتيل وشردت نحو مليونين ودفعت البلاد إلى شفا مجاعة.