صادرت السلطات الإيطالية 20 طناً من الحشيش بقيمة أكثر من 200 مليون يورو تم العثور عليهم بسفينة شحن تحمل علم بنما في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط.
إيطاليا تضبط 20 طناً من الحشيش بخزان وقود سفينة بالمتوسط
إيطاليا تضبط 20 طناً من الحشيش بخزان وقود سفينة بالمتوسط
وقالت الشرطة المالية الإيطالية في بيان يوم الخميس إنه تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المتكون من 11 شخصاً جميعهم يحملون جنسية دولة مونتينيغرو حيث يواجهون تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتحركت الحاوية من جزر الكاناري حيث كان مقرراً أن تتجه إلى مصر وتركيا ولكن أجهزة مراقبة الشرطة أظهرت تحول مسارها قرابة سواحل شمال إفريقيا مما أثرا اشكوك حول محتواها.
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وبعد أخذ التصاريح اللازمة من سلطات بنما، قامت الشرطة الإيطالية باحتجاز السفينة وتوجهت بها إلى ميناء مدينة باليرمو حيث تم تجفيف خزانات الوقود واكتشاف الحشيش المخزن بداخلها.
وكانت حمولة السفينة من الحشيش الشمال إفريقي على الأرجح متجهة إلى الأسواق الأوروبية عبر إسبانيا، طبقاً لمكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة.