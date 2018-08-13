أفغانستان : إرسال وحدات خاصة لصد هجوم طالبان على غزنة

أرسلت السلطات الأفغانية وحدات من القوات الخاصة إلى مدينة غزنة الليلة الماضية في مسعى لصد متمردي حركة طالبان الذين يوشكون على السيطرة على المدينة.

ووجه الهجوم على غزنة، وهي مركز استراتيجي على الطريق الرئيسي بين العاصمة كابول وجنوب البلاد، ضربة قوية للرئيس أشرف غني وقوض الآمال في احتمال بدء محادثات سلام مع طالبان.

وقال دبلوماسيون في كابول إن الحكومة أقرت بأن الهجوم أخذها على حين غرة. وبعد 72 ساعة دون تعليق علني يذكر من قصر الرئاسة، أعلن غني على تويتر أنه سيتم إرسال تعزيزات إلى المدينة على وجه السرعة.