قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 15 شخصا على الأقل حسب ما أعلنته السلطات التايوانية إن حريقا اندلع بمستشفى صباح اليوم الاثنين.
مقتل 9 أشخاص في حريق بمستشفى في تايوان
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مقتل 9 أشخاص في حريق بمستشفى في تايوان
وقال رئيس الوزراء وليام لاي إن وزارة الصحة تشرف على جهود الإنقاذ في المستشفى الواقعة في نيو تايبه سيتي حيث أخمد الحريق بعد الفجر بفترة قصيرة.
واندلع الحريق في الطابق السابع المخصص لرعاية المسنين.
وأظهرت لقطات إعلامية المرضى وهم ينقلون خارج المبنى على أسرتهم بينما نقل مسعفون آخرين على محفات إلى سيارات الإسعاف.
واصطفت عشرات من سيارات الإسعاف خارج المستشفى بانتظار نقل الضحايا لمراكز طبية.
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