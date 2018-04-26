بالفيديو: القوات الجوية الصينية تطوّق تايوان في ختام مناورات عسكرية كبرى تجريها الصين

قال سلاح الجو الصيني إن مقاتلاته الحربية حامت حول تايوان يوم الخميس في أحدث مناورة ضمن سلسلة تدريبات وصفتها تايوان "بالترهيب العسكري".
وتايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها تشكل إحدى القضايا الشائكة بالنسبة للصين ونقطة صدام عسكري محتملة.
وكثفت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان خلال العام الماضي وتضمن ذلك تحليق قاذفات وطائرات عسكرية أخرى حول الجزيرة.
وفي بيان على موقعه للتدوين المصغر قال سلاح الجو الصيني إن مقاتلاتٍ وطائراتِ تحذير مبكر وطائرات استطلاع وقاذفات إتش-6 كيه انطلقت من عدة مطارات "في تدريبات قتالية" اليوم، الخميس.
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كذلك قال جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) إنه سيتخذ إجراءات إضافية في حال استمرّت القوى التايوانية المؤيدة للاستقلال المضي قدماً في نهجها.
وأضاف أن القاذفات إتش-6كيه أجرت عددا كبيرا من المناورات حول تايوان منذ 18 أبريل نيسان "لتحسين قدرتها على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".
وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبة الأنشطة وضمان سلامة مجالها البحري والجوي والتأكد من عدم وجود "أجواء غير طبيعية".
وتعتبر الصين تايوان أرضاً صينية "مقدسة" وزاد العداء الصيني تجاه الجزيرة منذ انتخاب الرئيسة تساي إينج وين عام 2016. وتنتمي الرئيسة للحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد لاستقلال تايوان عن الصين.