شاهد: محمد صلاح يستهل الموسم الجديد مع ليفربول بهدف في مرمى ويستهام

ومنح اللاعب المصري فريق المدرب يورغن كلوب التقدم في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية منخفضة من آندي روبرتسون.

وأشرك مانويل بليغريني مدرب وست هام الجديد خمسة من عشرة لاعبين انضموا للفريق اللندني هذا الصيف لكن تشكيلته المعدلة لم تهدد مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول الجديد.

وتسبب الدفاع السيء في هدف آخر في شباك وست هام في نهاية الشوط الأول عبر ساديو ماني الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 53 رغم أنه كان في موقف تسلل.

وبعد لحظات من مشاركته بدلا من صلاح جعل دانييل ستوريدج النتيجة 4-صفر من مدى قريب.

وشهد هدف صلاح مساهمة مهمة من الوافد الجديد نابي كيتا القادم من لايبزيغ الألماني مقابل 50 مليون استرليني (63.84 مليون دولار).

وبدا الغيني كيتا ممتازا طيلة المباراة. وكان لاعب ليفربول الآخر الجديد، وهو الحارس البرازيلي اليسون، أقل ظهورا نظراً لأن الفريق اللندني وجد صعوبة في تهديد مرمى أصحاب الأرض.

وساند الحظ الضيوف في أفضل فرصة أتيحت له عندما ارتدت الكرة من الحكم لكن ماركو أرناوتوفيتش سدد كرة غير متقنة.

وقبل الاستراحة استقبل وست هام هدفا ثانيا عندما وجد ثلاثة من لاعبي ليفربول أنفسهم دون رقابة أمام المرمى ليتابع ماني كرة ميلنر ويحولها إلى الشباك.

وسجل ماني أيضا الهدف الثالث، الذي ربما كان يجب عدم احتسابه بداعي التسلل، وشارك ستوريدج بدلا من صلاح في الدقائق الأخيرة ليحرز الهدف الرابع عندما حول كرة عرضية من ركلة ركنية في الشباك من أول لمسة له في المباراة.

وواصلت هذه النتيجة السجل السيء لوست هام باستاد أنفيلد الذي حقق عليه فوزا واحدا في 46 مباراة بالدوري بينما واصل ليفربول حفاظه على شباكه نظيفة في اخر ست مباريات على أرضه في الدوري منذ أن سجل وست هام ضده في فبراير شباط.

ومنح بليغريني فرصة الظهور الأول لكل من أوكاش فابيانسكي ورايان فردريكس وفابيان بالبوينا وفيليبي أندرسون وجاك ويلشير ثم أشرك سادس الوافدين الجدد أندريه يارمولنكو كبديل.

وأظهر أندرسون ويارمولنكو بعض لمحات التألق لكن إجمالا لم يشكل الضيوف خطورة حقيقية على مرمى ليفربول.