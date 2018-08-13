صلاح يستخدم هاتفه أثناء القيادة وإدارة ليفربول تُبلِغ الشرطة

راجع نادي ليفربول الشرطة البريطانية بعد انتشار شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنجمه المصري، محمّد صلاح، وهو يستخدم الهاتف خلال قيادته السيارة.
وقال متحدث باسم النادي إن "إدارة ليفربول تحدّثت إلى صلاح، وأعلمت شرطة مقاطعة مرزيسايد بالشريط، وبظروف التقاطه" مضيفاً "لقد تحدثنا إلى اللاعب طبعاً وسنتابع مجريات الأمر داخلياً".
من جانبه، علّق جهاز الشرطة في مقاطعة مرزيسايد عبر حسابه على تويتر قائلاً "لقد تم إعلامنا بالشريط حيث يقود لاعب كرة قدم سيارته ويستخدم هاتفه وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة".
ويقدر المتابعون أن لاعب كرة القدم المقصود في التغريدة ليس إلا محمد صلاح.
ويعتقد أن الفيديو تمّ تصويره ليل السبت، وذلك بعد فوز ليفربول على ويست هام بنتيجة 4-0.
ويظهر صلاح في الفيديو وهو يجلس خلف المقود في زحمة السير ويستخدم هاتفه. وتهافت بعض المعجبين إلى سيارة النجم آملين أن يفتح شباك السيارة ليوقع لهم أو ليأخذ معهم صوراً ولكنه بقي مركزاً في هاتفه.
وقاد صلاح السيارة بعد ذلك لبضعة أمتار وكان لا يزال مشغولاً بهاتفه.
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وتبع الحشد المؤلف من الصغار والبالغين صلاح مجدداً عندما توقفت السيارة بسبب زحمة السير، ولكن صلاح بقي يتجاهل الجميع، وأيضاً أحد الأطفال الذي طرق على شباكه وناداه "مو".
ورفع صلاح سبابته لمحبيه قبل أن ينطلق مجدداً.