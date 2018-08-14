معرض لأزياء مارلين مونرو يروي قصصاً لـ"أيقونة الإغراء"

على مدار سنوات، بقي المتابعون والمهتمون يتساءلون كيف أن النجمة السينمائية الأمريكية مارلين مونرو حافظت على لقبها كـ "أيقونة الإغراء" في هوليود، وكان يتناهى إلى مسامع المرء في هذا الصدد قصص وإشاعات كثيرة، لم يكن أيّ منها يحمل سمات الخبر اليقين.
تستضيف شركة "بروفايلز أوف هيستوري"، أشهر مزادات العالم في مجال الأعمال الفنية بهوليوود، معرضًا لأزياء مارلين مونرو في مركز بيلي للإعلام في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، ومن بين المواد المعروضة للمزاد، فستان مونرو الأبيض الشهير من فيلم "رغبة السبع سنوات" عندما تهب ريح من نفق تحتها تنورتها في لحظة مميزة، كما تتضمن أيضًا صورة فوتوغرافية لها لم يتم تداولها من قبل، وقّعت عليها مارلين لأحد المنفّذين في هوليوود، بن ليون، المدير التنفيذي السابق لشركة فوكس للقرن العشرين.
تُظهر الصورة التي يبلغ طولها 14 × 11 بوصة مونرو وليون معاً أثناء تصوير فيلم "رغبة السبع سنوات" في عام 1955، وكتبت مارلين بخط يدها: "عزيزتي بن، لقد وجدتني، منحتني اسماً وآمنت بي عندما لم يفعل أحد ذلك سواك، شكري ومحبتي إلى الأبد، التوقيع مارلين".
"الصورة المفضلة لدي هي صورة بن ليون"، قالت الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة "بروفايلز أوف هيستوري"، جو مادالينا، لـ"موضة اليوم" مضيفة "إن هذه الصورة حقيقية".
ماريلين مونرو، أو نورما جين مورتنسون كما سُميت عند مولدها (نورما جين باكير وفقاً لشهادة التعميد) وُلدت في الأول من يونيو 1926م في لوس أنجيلوس، وقع لها ليون عقدها الأول في الاستيديو عام 1946، وتم الاتفاق على أن تغير اسمها لماريلين مونرو، وقد استلهمت اسم ماريلين من الممثلة ماريلين ميللر، والاسم مونرو من أمها، وقد تبنت الاسم رسمياً في عام 1956 وكان ظهورها الأول على الشاشة عام 1947 في فيلمي "شجار على شقراء" و"أعوام خطرة".
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وبالعودة إلى المعرض ـ المزاد، الذي يضم أشياء كثيرة تعود لـ "أيقونة الإغراء"، تقول مادالينا: "لدينا كل ما يمكن أن ترغب به: صور زفافها، دعوة زفاف، بطاقة عضوية (نقابة ممثلي الشاشة)، صور أطفال كل شيء".
وتضيف جو مادالينا: "هناك صور للأطفال حيث دوّنت ملاحظات صغيرة على ظهرها، كما يتضمن المعرض مخطوطة يدوية من "رغبة السبع سنوات" وخمسة عشر زياً مختلفاً ارتدتها مونرو، وارتدت بعضها في أفلام "السادة المفضلات الشقراوات" (1953) و "كيف تتزوج مليونيرا" (1953).