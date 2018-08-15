واصلت الجامعات الأمريكية وعلى رأسها جامعة هارفارد في كامبريدج تصدرها للترتيب مقارنة بنظيراتها سنة 2018، وذلك وفق تصنيف شانغهاي، الذي احتلت فيه جامعة السوربون الفرنسية الرتبة 36.
الجامعات الأمريكية تستأثر مجددا بالمراتب الأولى عالميا
الجامعات الأمريكية تستأثر مجددا بالمراتب الأولى عالميا
ويشرف مكتب شانغهاي للاستشارات على عمليات تصنيف الجامعات منذ سنة 2003، من خلال تقييم 500 مؤسسة من التعليم العالي في العالم.
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وقد جاء تصنيف الجامعات العشر الأوائل هذه السنة مشابها لتصنيف السنة الماضية. وتقدمت هارفارد على نظيرتها الامريكية ستانفورد والجامعة البريطانية كامبريدج، ويوجد من بين تلك الجامعات العشر الأوائل ثماني جامعات أمريكية.
ومن بين العشرين جامعة الأولى يوجد أربع مؤسسات تعليمية غير أمريكية فقط، هي جامعات كامبريدج وأوكسفورد وكلية لندن الجامعية، فيما احتلت كلية زيورخ للتكنولوجيا في سويسرا المرتبة 19.
ويأخذ تصنيف شانغهاي في الاعتبار ستة مقاييس، من بينها عدد جوائز ميداليات فيلدز التي حصل عليها الطلبة المجازون و الأساتذة والباحثون، و عدد الجوائز في مجال الرياضيات والتي تعادل جوائز نوبل، وكذلك عدد المقالات في المجلات العلمية.