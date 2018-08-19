جون بولتون في إسرائيل لوضع حدّ للنفوذ الإيراني في سوريا

وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها منذ توليه منصبه في مارس-أذار الماضي، لبحث جملة من القضايا على رأسها إيران، سوريا وقطاع غزة.

واستقبل جون بولتون من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على أن يلتقي عددا من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية كوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، لبحث قضايا مهمة ورئيسة.

وكتب جون بولتون على حسابه في موقع "تويتر": "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي".