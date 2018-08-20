شاهد: مخلوق ضخم وغريب على أحد شواطئ روسيا

رائحة كريهة وشعر أبيض ورمادي غزير. لا يظهر رأسه ولا عيناه وهو بحسب صحيفة التايمز السيبيرية، مخلوق غريب جرفته أمواج البحر إلى أحد الشواطئ في روسيا.
ويظهر المخلوق، ويبدو ميتاً على شاطئ في منطقة كامشاتكا في الشرق الروسي.
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
شاهد: مخلوق ضخم وغريب على أحد شواطئ روسيا
ويظهر المخلوق، ويبدو ميتاً على شاطئ في منطقة كامشاتكا في الشرق الروسي.
صاحبة الفيديو سفيتلانا ديادينك قالت أن ما شاهدته مثير للاهتمام، خاصة وأنه مغطى بالشعر، وتمنت على العلماء أن يفحصوا هذا المخلوق النادر.
سيرجي كورنيف عالم في معهد الأبحاث الروسي لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات ألمح إلى أن هذا المخلوق قد يكون جزءاً من حوت متحلل أو أسماك قرش كبيرة، وتحت تأثير البحر وعلى مر الوقت أخذ هذا الشكل الغريب بحسب الموقع نفسه.
ولم تصدر السلطات الروسية بيانا رسمياً حول إمكانية اخضاع هذا المخلوق لتحليل للحمض النووي.
وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار عن العثور على مخلوقات مشابهة، فقد نشرت شبكة ناشونال جيوغرافيك صورة لذات الحيوان على شاطئ في الفلبين.
غير أن الصحيفة الروسية تقول إن ما يميّز "الوحش" هي كمية الوبر الكثيفة عليه.
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