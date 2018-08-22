زلزال يهز أرجاء كاراكاس.
فيديو: زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الساحل الشمالي لفينزويلا
فيديو: زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الساحل الشمالي لفينزويلا
اهتزت بنايات العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الثلاثاء على وقع زلزال بقوة 7.3 بمقياس ريختر ما سابب هلعا وخوفا لدى السكان الذين غادروا منازلهم بفعل الهزة الشديدة.
ويقع مركز الزلزال في ساحل فنزويلا الشمالي ببلدة كاروبانو التي يعيش فيها قطاع كبير من السكان الفقراء الذين يمتهنون حرفة الصيد.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة هاتف خلوي بمدينة بويرتو أورداز هلع السكان بأحد الأسواق التجارية وسط تساقط المنتجات من على رفوف المتجر.
وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول إنه لم ترد أية تقارير عن وقوع قتلى جراء الزلزال حتى الآن.
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وقال المركز الأمريكي لمراقبة المحيط الهادئ إن الزلزال قد يتسبب في موجات تسونامي صغيرة على طول الساحل بالقرب من مركز الزلزال على بعد 23 ميلا (37 كيلومترا) جنوب غربي بلدة كاروبانو.
ويأتي الزلزال في وقت تعاني فيه فنزويلا من صعوبات اقتصادية جمة منذ انهيار أسعار النفط عام 2014 مما جعل البلد العضو في منظمة أوبك عاجزاً عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعما حكوميا سخياً على مدى سنوات مع فرض قيود صارمة على الأسعار.
وقد تجاوز التضخم السنوي في فنزويلا 46 ألفا بالمئة في يونيو-حزيران الماضي، كما قال صندوق النقد الدولي إن التضخم قد يصل إلى سبعة أرقام هذا العام، لتصبح أزمة فنزويلا مماثلة لأزمة زيمبابوي في العقد الأول من الألفية الثالثة وأزمة ألمانيا في عشرينات القرن الماضي