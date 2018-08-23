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مقتل سيدتين في هجوم بالسكين قرب باريس وداعش يعلن مسؤوليته والضحيتان هما أم المهاجم وشقيقته

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مقتل سيدتين في هجوم بالسكين قرب باريس وداعش يعلن مسؤوليته والضحيتان هما أم المهاجم وشقيقته

مقتل سيدتين في هجوم بالسكين قرب باريس وداعش يعلن مسؤوليته والضحيتان هما أم المهاجم وشقيقته
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REUTERS/Philippe Wojazer
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قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن امرأتين قُتلتا طعنا بالسكين الخميس في هجوم بضاحية تراب قرب بباريس موضحا أن الضحيتين هما والدة المهاجم وشقيقته. فيما تم "تحييد" المهاجم على حد تعبير الشرطة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم الذي زار مكان الحادث إن المهاجم يبدو وأنه مختل عقليا أكثر منه شخصا منتميا لتنظيم إرهابي.

وكان مسؤول أمني قد قال في وقت سابق إن الشرطة تبحث فيما إذا كان الهجوم الذي قُتل فيه المهاجم هو مجرد شجار عائلي.

وقد أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن الهجوم د ون أن يقدم دليلا على صحة ما يدعيه.

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