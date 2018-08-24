السجناء في أميركا يخرجون في إضرابات عارمة

كالنار في الهشيم، أخذت احتجاجات السجناء تنتقل من سجن إلى آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط على السلطات لتحسين ظروف الاحتجازوتعديل نظام العقوبات الجنائية وإنهاء العمل القسري الذي يعتبره السجناء ضرباً من "العبودية الحديثة".

وذكرت صحيفة "الغارديان" الجمعة أن هناك إضراباً عن الطعام في عدد من السجون، تأكد في ثلاث ولايات، مع ظهور المزيد من التقارير غير المؤكدة حول إضرابات مماثلة في سجون كل من فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية ونورث كارولينا.