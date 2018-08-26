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وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين

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وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين

محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران في سنغافورة.
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رويترز
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نقلت وكالة أنباء تسنيم عن محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران قوله يوم الأحد 26 أغسطس / آب إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين.

وأضاف أن "تركيز (أمريكا) ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين".

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وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى في مايو أيار وأعاد فرض عقوبات على طهران. وتحاول الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد وسائل لإنقاذ الاتفاق.

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