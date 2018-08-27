نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصدر دبلوماسي ياباني قوله إن يابانيا كانت قد رحلته كوريا الشمالية بسبب ما قالت إنها مخالفة منه للقانون وصل إلى الصين اليوم الاثنين.
كوريا الشمالية تُرحّل سائحاً يابانياً إلى الصين
كوريا الشمالية تُرحّل سائحاً يابانياً إلى الصين
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في مطلع الأسبوع أن كوريا الشمالية قررت ترحيل السائح الياباني بعد احتجازه والتحقيق معه بشأن جريمة لم تحددها.
ونقلت وكالة كيودو عن مصدر حكومي ياباني قوله "هناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي استكمالها لحين عودته إلى اليابان". وأضافت الوكالة أن من المتوقع عودته لبلاده قريبا.
وقالت كيودو ووسائل إعلام يابانية أخرى إن تومويوكي سوجيموتو، الذي يعتقد أنه مصور فيديو من إقليم شيجا في وسط اليابان، رُصد فيما يبدو وهو يصور منشأة عسكرية في مدينة نامبو.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في التقرير الذي نشرته مطلع الأسبوع "الجهة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قررت التساهل والتغاضي عما فعل وترحيله من البلاد لأسباب إنسانية".
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وقالت اليابان يوم الاثنين إنها على دراية بالتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي "الحكومة تبذل قصارى جهدها لكننا نحجم عن التعليق على التفاصيل بسبب طبيعة الموضوع".
وفي أوائل أغسطس آب ذكرت وسائل إعلام يابانية أن مسؤولين من الحكومة يحاولون التوصل لمعلومات بشأن رجل اعتقل في كوريا الشمالية.
وإلى جانب مطالبتها لكوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، تسعى اليابان أيضا لاستعادة مخطوفين منذ السبعينيات والثمانينيات.
وقالت اليابان إنها لن تقدم أي مساعدات اقتصادية إلى بيونجيانج لحين حل هذه المشكلة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.