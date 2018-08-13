شاهد: مراسم احتفال أميرة يابانية بخطبتها

احتفلت الأميرة اليابانية آياكو بخطبتها بكي موريا الأحد 12 أغسطس / آب بمراسم خطبة إمبراطورية في طوكيو.
وقد ظهرت آياكو في مراسم الاحتفال مع والدتها الأميرة هيساكو بموافقتها على عرض الزواج الرسمي والذي تقدم به كي وهو شاب من العوام، مع مجموعة من الهدايا كمشروب الساكي التقليدي الياباني وملابس.
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خطبة الأميرة آياكو تأتي بعد خطبة الأميرة ماكو وهي حفيدة إمبراطور اليابان أكهيتو، والتي كان من المقرر أن تتزوج السنة الماضية على الشاب كي كومورو وهو من العوام أيضا، إلا أنهما قررا تأجيل الزواج حتى اعتزال الإمبراطور العام القادم.