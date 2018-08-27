ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران وسوريا وقعتا اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في دمشق.
طهران تعلن عن توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين إيران وسوريا
طهران تعلن عن توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين إيران وسوريا
وأضافت الوكالة أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بدأ زيارة تستغرق يومين إلى دمشق يوم الأحد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار.
ودعمت القوات الإيرانية الأسد في الحرب الأهلية السورية. ولم تذكر تسنيم أي تفاصيل عن اتفاق التعاون العسكري.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأسبوع الماضي إن على إيران سحب قواتها من سوريا.
وقال مسؤولون إيرانيون بارزون إن وجودهم العسكري في سوريا جاء بناء على دعوة من حكومة الأسد وليس لديهم أي نية فورية للخروج.
للمزيد:
تحطم مقاتلة عسكرية إيرانية أثناء هبوطها ومقتل قائدها
الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تعليق رحلاتها إلى طهران بدءاً من الشهر المقبل
حلب تنفض غبار الحرب وعودة تدريجية للحياة في عاصمة سوريا الاقتصادية