سوريا، إيران، أوكرانيا على جدول مباحثات بوتين وميركل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يجب عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين إلى بلدهم الذي تضرر كثيرا بسبب الحرب. وفي تصريحات مقتضبة قبل مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالقرب من برلين، قال بوتين إن سوريا بحاجة إلى المساعدة لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين، الذين فروا من البلاد، إلى بيوتهم بسلام.

وعبر الزعيمان عن القلق تجاه الوضع في سوريا والمأساة التي يعيشها كثير من اللاجئين بسبب الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام هناك. وفي نفس السياق دعت ميركل إلى ضرورة تجنب أزمة إنسانية في إدلب السورية والمنطقة المحيطة.

وتباحث بوتين وميركل في عدة ملفات منها أوكرانيا وسوريا وإيران فضلا عن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي قال بصدده الرئيس الروسي إنه مشروع اقتصادي صرف.