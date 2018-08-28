اختبار الكحول يعجّل بإقالة طيار في شركة "فلاي دبي"

أكدت شركة "فلاي دبي" للطيران أنها أقالت طيارا بعد أن جاءت نتيجة اختبار الكحول به إيجابية قبل رحلة كان من المقرر أن يقودها من نيبال إلى الإمارات الشهر الماضي.
وأظهر الاختبار أن مستوى الكحول في دم الطيار أعلى من المقبول قانونا، وبالتالي لم يكن مؤهلا لقيادة الرحلة المقررة من كاتمندو إلى دبي في 29 يوليو-تموز، وذلك بعدما أبدى أعضاء في الطاقم قلقهم.
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وأشارت متحدثة باسم شركة "فلاي دبي" إلى أنّ الشركة أنهت خدمات الطيار مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم تظلّ في صدارة أولوياتها. ولم تعلن الشركة عن هوية الطيار الذي خضع للفحص قبل صعوده الطائرة.
وكانت الشركة قد أوضحت الشهر الماضي أنّ الطيار سيواجه إجراءً تأديبيا، وأنّها لا يمكن أن تتساهل في أيّ حال من الأحوال مع أفراد طواقمها الذين يخرقون اللوائح فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية.
يذكر أنّ الرحلة التي كانت مقررة في 29 يوليو-تموز الماضي، والتي قادها طاقم بديل، وصلت إلى دبي متأخرة عن موعدها بعشر ساعات و30 دقيقة.