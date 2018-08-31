أثار النجم المصري عمرو دياب مشاعر مختلطة عند معجبيه إثر حادثة تخللت إحدى حفلاته في الساحل الشمالي في الإسكندرية.
فيديو: عمرو دياب يضرب حارسه ويبعده من أجل صورة مع أحد المعجبين
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فيديو: عمرو دياب يضرب حارسه ويبعده من أجل صورة مع أحد المعجبين
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فقد قام الفنان باعتراض وضرب حارسه الشخصي لحماية أحد المعجبين الذي اقتحم المنصة لالتقاط صورة مع النجم قبل أن يعترضه الحارس ليمنعه من الوصول ويبعده عن المسرح.
الأمر الذي لم يعجب "الهضبة" الذي قام بإبعاد الحارس وضربه ليتمكن الشاب من الوقوف مع دياب والتقاط صورة معه وسط صخب وهتافات وتصفيق الجمهور.
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