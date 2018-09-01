كيف يرى لاجئو الداخل والشتات قرار أمريكا بوقف تمويلها "الأونروا"؟

عبر لاجئون فلسطينيون يوم السبت عن استيائهم من قرار اتخذته الولايات المتحدة بوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحذروا من أن ذلك سيفاقم من الفقر والغضب بين اللاجئين وسيؤدي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويفاقم إعلان واشنطن يوم الجمعة عن وقف الدعم المالي للأونروا من الأزمة المالية في الوكالة ويزيد من توتر العلاقات بين وأمريكا والقيادة الفلسطينية.