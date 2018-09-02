دراسة: ليلة بدون نوم تعني مزيدا من الشحوم في جسدك

ليلة واحدة بدون نوم، قد تدفع جسمك إلى تخزين الشحوم وإذابة العضلات، فكرة قد يجدها البعض غريبة، إلا أنها نتيجة توصلت إليها دراسة أجرتها جامعة سويدية.
جونثان سيديرناس من جامعة أوبسالا في السويد قال إن هذا يساعد على توضيح فكرة أن الناس الذين يعانون من الأرق، أو الموظفين الذين يعملون وفق نظام "الورديات"، مع مواعيد نوم مختلفة، معرّضون أكثر لأن تخزن أجسامهم الشحوم، وتصبح ممتلئة، وقد يصابون بمرض السكري، بحسب ما نقله موقع NewScientist.
وشملت الدراسة التي أجراها جونثان ومجموعة من الباحثين الآخرين عينة مكونة 15 شخصا، يتمتعون بصحة جيدة، وقسموهم إلى مجموعتين، الأولى تمتع أفرادها بنوم هانئ، والثانية بقي أفرادها مستيقظين طوال الليل.
المجموعة الثانية، ونتيجة تعرضهم للأرق، وجد الباحثون علامات تظهر فقدان البروتين من عضلاتهم، وبالمقابل، فإن الأنسجة الدهنية في أجسادهم قد ازداد فيها معدلات البروتين والحرق أيضا، وهو ما يؤيد على تخزين الشحوم.
كما أن السهر الطويل، يساهم في تغيير جينات عديدة، في النسيج الدهني، المرتبطة بالسمنة ومرض السكري.
إليك ما توصلت إليه آخر الدراسات:
وتلتقي نتائج الدراسة مع نتائج بحث سابق، توصل إلى أن النوم لأربع ساعات في الليلة، لخمس ليال متواصلة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.
وبحسب الدراسة، فإن قواعد النوم مرتبطة بعملية حرق الدهون داخل الجسم، حيث تتسبب بتغيير دورة عمل الهرمونات. وتؤثر قلة النوم على إنتاج الهرمونات التي تساهم في الحفاظ على العضلات، مثل هرمون النمو والتستسرون، كما تزيد من نسب إفراز الكوليسترول في الصباح، وهو ما يؤدي إلى تخزين للدهون بنسبة أكبر.
ويعمل الباحثون على دراسة ما إذا كان هنالك نظام غذائي أو رياضي معين، يمكن أن يساهم في الحد من هذه الأعراض، كتناول المأكولات الغنية بالبروتين، أو القيام بتمارين الاحماء بشكل يومي.