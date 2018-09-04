شاهد: إعصار جيبي يضرب اليابان ويدمر جسرا عملاقا
وصل إعصار جيبي إلى محافظة توكوشيما اليابانية. وتقول وكالة الأرصاد الجوية في اليابان إن آخر مرة ضرب فيها إعصار بهذه القوة البلاد كان قبل 25 عاما. ووضعت السلطات لافتات لإخلاء الموانئ. كما شهدت وسائل النقل العام تأخيرا ملحوظا.
تسببت الرياح في تحطم جسر وإنقلاب شاحنات فوقه، حسب ما صرحت به وسائل الإعلام. كما حثت السلطات السكان على إخلاء مساكن مدينة كوبي وأيضا محافظة أوساكا. ويقول المسؤولون إن الأمطار من الممكن أن تتسبب في انهيارات أرضية وفيضانات. وقد صدرت تنبيهات أخرى بها أوامر بإخلاء جميع أنحاء غرب اليابان. كما تم تعليق بعض خدمات السكك الحديدية في مناطق كيوتو وأوساكا.
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