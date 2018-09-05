قائمة "بلومبيرغ" للأثرياء.. بيزوس على رأسها وانخفاض في ثروة الوليد بن طلال

أظهرت أحدث قوائم وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية لأثرى 500 شخصا في العالم تغييرات كبيرة، منها الزيادة اللافتة في ثروة جيف بيزوس، مؤسس عملاق التسوق عبر الإنترنت "أمازون" التي تخطت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار والانخفاض الكبير في ثروة الأمير السعودي، الوليد بن طلال، لا سيما بعد احتجازه على خلفية "حملة ضد الفساد" أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

بيزوس، مالك الحجم الأكبر في "أمازون"، التي يقع مقرها في سياتل بالولايات المتحدة، تقدر ثروته بنحو 168 مليار دولار، فيما أعلنت الشركة عن عائدات بمقدار 178 مليار دولار عام 2017.

وتظهر القائمة زيادة حجم ثروة بيزوس بمقدار 2.11 مليار عن نسخة عام 2017، بفارق الضعف، تقريبا، عن ثروة بيل غيتس، مؤسس عملاق البرمجيات والكمبيوتر "مايكروسوفت"، الذي لطالما تصدر القائمة في سنوات سابقة.

وشهدت ثروة غيتس تراجعا بنحو 334 مليون دولار عن قائمة العام الماضي، فيما تبلغ ثروته الحالية 97.8 مليارا.