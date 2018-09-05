مخترع دنماركي أمام القضاء للاستئناف في قرار سجنه مدى الحياة لقتله صحفية سويدية

مثل المخترع الدنماركي، بيتر مادسن، أمام المحكمة، الأربعاء، للاستئناف ضد الحكم بالسجن المؤبد الذي حكم عليه به، بتهمة قتل صحفية سويدية وتقطيع جثتها، على متن غواصة محلية الصنع.
وأدين مادسن بتهمة قتل وتشويه كيم وول (30 عاما)، في أبريل/نيسان الماضي،في ميناء بكوبنهاغن في عام 2017.
وقال محاموه إنه لن يطعن في الحكم، وإن المحكمة العليا الشرقية لن تحكم إلا في قرار منحه حكما بالسجن مدى الحياة، والذي يستمر عادة لمدة 15 عاما في الدنمارك. فيما من المقرر صدور الحكم في 14 أيلول/سبتمبر الجاري.
وقال صديق القتيلة خلال المحاكمة في أبريل/نيسان الماضي، إن وول كانت تجري مقابلة مع مادسن للمجلة الأمريكية "وايرد"، بشأن سباق المخترع ضد مجموعة دنمركية أخرى، لتكون أول من يرسل شخصا إلى الفضاء في صاروخ محلي الصنع.
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وكانت الشرطة الدنماركية قد عثرت على جثة مقطوعة الرأس ومبتورة الذراعين والساقين، في بحيرة بالقرب من المنطقة ذاتها التي اختفت فيها الصحفية السويدية، إثر اختفائها عن الأنظار في 11 من آب/أغسطس عام 2017.