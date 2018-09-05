شاهد: رجل غاضب يصدم بشاحنته مبنى قناة تلفزيونية في تكساس أثناء عرض برنامج مباشر

ألقت الشرطة الأمريكية اليوم في تكساس، القبض على رجل غاضب بعد أن صدم بشاحنته مبنى تابع لشبكة فوكس التلفزيونية، خلال عرض أحد البرامج المباشرة.
مقطع الفيديو المعروض في التقرير تظهر فيه المركبة بعد أن هشمت زجاج المبنى.
موظفو قناة KDFW قالوا إن الرجل نثر خارج المبنى مئات الأوراق المكتوب عليها بخط اليد، وأنه لم يتمكن من دخول المبنى ليلقى القبض عليه بعد دقائق.
مقدمو البرنامج الذين تابعوا مهامهم دون توقف رغم الحادث، قالوا إن أحدا لم يصب بأذى، حيث أصابت الشاحنة قسما غير مستخدم من المبنى جهة الأقسام الإدارية، قبل أن يصل الموظفون في ذلك الوقت.
تصريح رسمي من قناة KDFW جاء فيه:"صدم رجل بشاحنته واجهة مبنى القناة صباح اليوم، ثم خرج من مركبته وبدأ بالصراخ".
ويظهر في الفيديو روبوت استخدمته قوات الأمن للبحث في مكان الحادث عن أية متفجرات.
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