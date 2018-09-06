المشككون بأوروبا والمناهضون لسياسة الهجرة ... وسياسة استغلال أعمال العنف للفوز في الانتخابات

أيام قليلة وتُجرى الانتخابات التشريعية السويدية. هنا في مدينة مالمو جنوب البلاد، تجهد الأحزاب للحصول على أصوات الناخبين. لكن هذه العام، أصبحت المدينة جزءاً من النقاش الوطني وحتى الدولي بسبب تزايد أعمال العنف وإطلاق النار على الناس في الشوارع. تابعوا معنا هذه الحلقة الثانية عن الانتخابات السويدية ضمن برنامج "انسايت".

أعمال العنف هذه سمحت للبعض باتهام المهاجرين وفشل اندماجهم في المجتمع بالوقوف خلف هذا العنف. لكن أندرياس شونستروم، عضو المجلس البلدي المسؤول عن الأمن، يرجع السبب لعدم وجود آفاق لدى المواطنين. إنه يؤكد "لدينا أدنى نسبة جريمة منذ عام 1996. نسبة الجريمة تتدنى. لكن بالطبع، لدينا مشاكل جدية مع العصابات الاجرامية. وعمليات إطلاق نار المزعجة جداً تحدث بين المجرمين. مرة جديدة، الجريمة التي تقلق غالبيةَ مواطنينا هي سرقة الدراجات".

أعمال العنف والمهاجرون

معظم عمليات إطلاق النار جرت في مناطق غالبية مواطنيها من المهاجرين. لذلك، لحزب ديمقراطيي السويد اليميني والمناهض لسياسة الهجرة، أكثر من مصلحة في فتح النقاش حول العنف.