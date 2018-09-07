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الكرملين: اتهامات بريطانيا لروسيا بتسميم سكريبال لا أساس لها

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الكرملين: اتهامات بريطانيا لروسيا بتسميم سكريبال لا أساس لها

الكرملين: اتهامات بريطانيا لروسيا بتسميم سكريبال لا أساس لها
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نفى الكرملين الخميس 6 سبتمبر/ أيلول مشاركة روسيا بأي شكل في تسميم جاسوس روسي سابق وابنته، ووصف الاتهامات البريطانية بشأن تنفيذ الهجوم بعد موافقة مسؤولين روس كبار بأنها "غير مقبولة".

ووجهت بريطانيا الأربعاء الاتهام غيابيا لروسيين بالشروع في قتل سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بانجلترا، وقالت إن المشتبه بهما ضابطان بالمخابرات العسكرية الروسية ومن شبه المؤكد أنهما كانا يتصرفان بناء على أوامر صادرة من مستويات عليا بالدولة الروسية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "نقول مجددا إنه لا القيادة العليا ولا القيادة في مستوى أدنى و لا أي ممثلين رسميين كانت لهم أو مازالت لهم أي صلة بأحداث سالزبري". وأضاف "أقولها مجددا.. أي تلميحات أو اتهامات من هذا النوع غير مقبولة".

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ووصف الكرملين الاتهامات بأنها لا أساس لها، وتتناقض مع مبدأ افتراض البراءة حتى إثبات الإدانة، واعتبرها خطوة استفزازية مع الظروف الجيوسياسية.

ليونيد سلوتسكي عضو البرلمان الروسي قال:"هذا استفزاز، ومحاولة لتشويه صورة روسيا في وسائل الإعلام، ووضع قضية سكريبال في جدول أعمال الأمم المتحدة، هو عملية إلهاء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الهجمات الكيميائية التي قد تحصل في سوريا".