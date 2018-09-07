وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وللجمهوريين وحث الديمقراطيين على التصويت في انتخابات الكونجرس التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني لإعادة "النزاهة والاحترام وسيادة القانون" للحكومة.
أوباما: ترامب عارض من الأعراض وليس السبب وترامب يرد: شاهدت خطابه لكنني نمت
أوباما: ترامب عارض من الأعراض وليس السبب وترامب يرد: شاهدت خطابه لكنني نمت
وقال الرئيس السابق لأمريكا: "إن المشكلة لم تبدأ مع دونالد ترامب. هو عارض من الأعراض وليس السبب. ترامب لا يفعل شيئا سوى أنه يستفيد من حالة الاستياء التي ساهم الساسة في إذكائها منذ سنوات" وأضاف: "إنه خوف وغضب تجذرا في ماضينا. وهذا الوضع مرده أيضا التغييرات العميقة التي حدثت في حياتنا. لكن بالمناسبة هي حالة عابرة".
وقال أوباما في خطاب ألقاه في جامعة إلينوي إن الأمريكيين يعيشون الآن في "أوقات خطرة" واتهم الجمهوريين بتقويض التحالفات الدولية بتقاربهم مع روسيا وبأنهم تسببوا في ارتفاع حاد في عجز الموازنة الاتحادية.
وأضاف "خلال شهرين لدينا الفرصة لإعادة بعض أشكال التعقل في سياساتنا... هناك رقيب واحد على إساءة استغلال السلطة وهو أنتم وأصواتكم".
وقال أوباما، الذي أصاب بعض الديمقراطيين بالإحباط بسبب ابتعاده عن دائرة الضوء منذ تركه للرئاسة في يناير كانون الثاني 2017، إن الجمهوريين لا يريدون فيما يبدو ممارسة أي دور رقابي على سياسات ترامب.
وأضاف "هذا ليس من شيم المحافظين وهو بالتأكيد أمر غير طبيعي. إنه أمر غير معتاد. هذه رؤية تقول إن حماية سلطتنا ومن يدعموننا هي كل ما يهم حتى وإن كانت تضر بالبلاد".
وفي أول تعليق على خطاب أوباما قال ترامب: "أنا آسف لقد شاهدته لكن استبد بني النعاس. هو (ويقصد أوباما) وسيلة جيدة للنوم"