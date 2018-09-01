شاهد: أوباما وابنة ماكين ينتقدان ترامب في مراسم وداع"جون ماكين"

انضم الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن إلى آلاف المشيعين يوم السبت في مراسم وداع السناتور جون مكين بطل حرب فيتنام والمرشح الرئاسي السابق الذي أحبط الرجلان محاولاته للوصول إلى البيت الأبيض، كما حضر الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ميغان ماكين والرئيس السابق باراك أوباما وخلال نعيهما انتقدا الرئيس دونالد ترامب بكلمات غير مباشرة، خلال مراسم التشييع.

تلميحات أوباما على ترامب كانت متقنة، وبنفس الوقت كان من الواضح أنها تهاجم مباشرة سيد البيت الأبيض، حيث استهزأ من السياسيين الذين يتفوهون بعبارات طنانة وشتائم، ويدخلون في مشادات كلامية ويتعمدون إهانة الآخرين في كلامهم، كما هاجم السياسيين الذين يحاولون إظهار مدى شجاعتهم وصلابتهم، ولكن وعلى حد تعبيره "وُلدوا خائفين"، وقال:"جون أكد أنه علينا أن نكون أكبر من هؤلاء وأفضل منهم".