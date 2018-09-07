حقق الأمريكي مايك برايان رقما قياسيا باحراز لقبه 18 في منافسات زوجي الرجال في البطولات الأربع الكبرى للتنس عندما فاز مع مواطنه جاك سوك على الزوجي المؤلف من أوكاش كوبوت ومارسيلو ميلو 6-3 و6-1 في نهائي أمريكا المفتوحة يوم الجمعة.
برايان وسوك يحرزان لقب زوجي الرجال في أمريكا المفتوحة لتنس
برايان وسوك يحرزان لقب زوجي الرجال في أمريكا المفتوحة لتنس
وكانت المواجهة بين آخر بطلين للزوجي في ويمبلدون من اتجاه واحد إذ خاض الثنائي الأمريكي مباراة سهلة في مواجهة الزوجي المصنف السابع وأخفق البولندي كوبوت والبرازيلي ميلو في مجاراة الزوجي، المصنف الثالث، من الناحية الخططية.
وبهذا الانتصار يكون برايان وسوك، الفائزان أيضا بلقب ويمبلدون هذا العام في ثاني بطولة لهما سويا كزوجي، أول ثنائي يحصد لقبين متتاليين في البطولات الأربع الكبرى منذ نجح برايان وشقيقه التوأم بوب، الغائب حاليا عن الملاعب بسبب إصابة أعلى الفخذ، في الفوز بأربعة ألقاب كبرى متتالية بدءا من امريكا المفتوحة في 2012.
وكسر برايان أيضا رقم الأسترالي جون نيوكومب في عدد مرات الفوز بألقاب الزوجي في البطولات الأربع الكبرى.
وقال برايان "هذا الانتصار لا يتعلق بي فقط بل هو نتيجة جهد جماعي. يبذل الكثير من الأشخاص جهودا خلف الكواليس لإعداد لاعب يبلغ من العمر 40 عاما ليظهر بهذه الصورة في الملعب ويحقق الفوز في مباريات الزوجي".
(رويترز)