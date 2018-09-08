فاز فيلم (روما) للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار ألفونسو كوارون بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي السبت في انتصار مهم لشركة نتفليكس لخدمات البث على الإنترنت التي ستقوم بتوزيع الفيلم في مختلف أنحاء العالم. الفيلم قائم على سيرة ذاتية لطفولة المخرج المكسيكي وتم تصويره بالأبيض والأسود.
فيلم "روما" لمخرجه ألفونسو كوارون يفوز بالأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي
فيلم "روما" لمخرجه ألفونسو كوارون يفوز بالأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي
روما تقدم على 20 فيلماً آخر تنافست على تلك الجائزة المرموقة، بما في ذلك فيلم "المفضل"، (ذي فيفوريت).
كما نال وليام دافو جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "على عتبة الخلود" (آت إترنيتيز جيت) الذي يتناول السيرة الذاتية للرسام الراحل الشهير فان غوغ.
وفازت البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضل" (ذا فيفروت) الذي تدور أحداثه إبان حقبة الملكة آن في القرن الثامن عشر. كما حازت جينيفر كينت، وهي المخرجة الوحيدة ضمن 21 متنافسا على الأسد الذهبي، في جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "العندليب" (ذا نايتنجيل).
وذهبت جائزة الأسد الفضي التي تمنح لأفضل مخرج إلى الفرنسي جاك أوديار عن فيلمه الكوميدي "الأخوة الأخوات" (ذا سيسترز براذرز).
كما فاز فيلم وثائقي سوري يتتبع صديقين خلال أربع سنوات فظيعة في النزاع السوري بجوائز رئيسية في مهرجان البندقية السينمائي الذي اختتم السبت.
ويعتبر مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1932، أقدم مهرجان في العالم.
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