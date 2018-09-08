قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر السبت إن على شركة أبل أن تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.
ترامب يدعو أبل لصناعة منتجاتها في أمريكا لتتجنب الرسوم على الصين
ترامب يدعو أبل لصناعة منتجاتها في أمريكا لتتجنب الرسوم على الصين
وأبلغت الشركة مسؤولين بقطاع التجارة في خطاب الجمعة بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار "عدد كبير" من منتجات أبل، بما في ذلك الساعات، لكنها لم تذكر هواتف آيفون.
وقال ترامب الجمعة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (اير فورس وان) إن الإدارة تخطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار.
وكتب ترامب على تويتر قائلا إن "أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكن هناك حلا سهلا ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين. ابدأوا في بناء مصانع جديدة الآن".
وأحجمت أبل عن التعليق.
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